Азербайджан и Малайзия укрепляют сотрудничество по борьбе с коррупцией

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана и Антикоррупционная комиссия Малайзии (MACC) подписали меморандум о взаимопонимании для налаживания сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, сообщает Report со ссылкой на Bernama.

Подписи под меморандумом поставили заместитель генерального прокурора Азербайджана – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев и заместитель главного комиссара (по операциям) МАСС Датук Сери Мохд Шукри Абдул.

Документ был подписан в штаб-квартире MACC в Малайзии.

Азербайджан стал 15-ой страной и организацией, подписавшей меморандум с MACC.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество между сторонами в семи сферах, а именно предоставление информации относительно расследований, обмен информацией о криминальной и коррупционной активности, обмен эффективными методами расследования.

Наряду с подписанием документа также состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой представители обеих структур обсудили перспективы совместной работы в сфере борьбы с коррупцией.