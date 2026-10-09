Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества
- 09 октября, 2026
- 19:13
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Латвия обсудили развитие двусторонних отношений и новые возможности для сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщила посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева на своей странице в соцсети X.
"Сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказала мне теплый прием. Наша беседа была посвящена перспективам азербайджано-латвийских отношений, миру и стабильности на Южном Кавказе, а также новым возможностям для сотрудничества и развития транспортной взаимосвязанности", - написала она.
Она отметила, что у Азербайджана и Латвии есть прочная основа для дальнейшего сотрудничества и значительный потенциал для совместной работы, а также поблагодарила за теплый прием и содержательную беседу.
A warm welcome from @Latvian_MFA Baiba Braže today. Our conversation focused on the future of #Azerbaijan-#Latvia relations, peace and stability in the South Caucasus, and new opportunities for cooperation and connectivity. Much to build on, and much to achieve together. 🇦🇿 🇱🇻 Grateful for the warm welcome and meaningful conversation. Photo: Laura Clemina, MFA of Latvia— Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) October 9, 2026