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    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 19:13
    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Азербайджан и Латвия обсудили развитие двусторонних отношений и новые возможности для сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщила посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева на своей странице в соцсети X.

    "Сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказала мне теплый прием. Наша беседа была посвящена перспективам азербайджано-латвийских отношений, миру и стабильности на Южном Кавказе, а также новым возможностям для сотрудничества и развития транспортной взаимосвязанности", - написала она.

    Она отметила, что у Азербайджана и Латвии есть прочная основа для дальнейшего сотрудничества и значительный потенциал для совместной работы, а также поблагодарила за теплый прием и содержательную беседу.

    Нармина Мустафаева Байба Браже Азербайджано-латвийские отношения
    Azərbaycan və Latviya yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər
    Azerbaijan and Latvia discuss new opportunities for cooperation
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