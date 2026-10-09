İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan və Latviya yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 19:29
    Azərbaycan və Latviya yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Latviya ikitərəfli münasibətlərin inkişafını və yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib.

    "Bu gün məni Latviyanın xarici işlər naziri Bayba Braje qəbul etdi. Söhbətimiz Azərbaycan-Latviya münasibətlərinin perspektivlərinə, Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə, eləcə də əməkdaşlıq və nəqliyyat əlaqəliliyinin inkişafı üçün yeni imkanlara həsr olundu", - o yazıb.

    Səfir qeyd edib ki, Azərbaycan və Latviyanın gələcək əməkdaşlıq üçün möhkəm təməli və birgə iş üçün əhəmiyyətli potensialı var.

    Nərminə Mustafayeva Bayba Braje Azərbaycan-Latviya münasibətləri Cənubi Qafqaz
    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества
    Azerbaijan and Latvia discuss new opportunities for cooperation
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:23

    Premyer Liqanın VII turunda "Sabah" "Neftçi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    21:13

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Komanda
    20:58

    BƏƏ-də saxlanılan "Flydubai" pilotunun "Müsəlman Qardaşları" təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    20:50

    AAYDA: Cəlilabadda 18 kilometrlik avtomobil yolu yenidən qurulur

    Maliyyə
    20:42
    Foto

    SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edib

    Energetika
    20:40

    Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb

    Hadisə
    20:28
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkmənistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:25

    Almaniya ehtiyatlardan 15 milyon barelə qədər yanacaq və neft buraxacaq

    Energetika
    20:14

    ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti