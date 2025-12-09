Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Лаос провели первые политконсультации

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 18:20
    Азербайджан и Лаос провели первые политконсультации

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и замглавы МИД Лаоса Майтхонг Тхаммавонгс провели первые политические консультации

    Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, на заседании в рамках визита нашей делегации во главе с Э.Мамедовым в Лаос обсуждалось текущее состояние двустороннних отношений, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членом которой является Лаос.

    В ходе визита глава азербайджанской делегации провел встречи с вице-президентом Национальной ассамблеи Лаоса Сунхтоном Саячаком и министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.

    Также замминистра Э. Мамедов дал интервью авторитетным медиа-организациям Лаоса о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений.

    На официальном приеме в связи с 30-летием дипломатических отношений Азербайджана и Лаоса, организованном во Вьентьяне посольством Азербайджана, Э. Мамедов и почетный гость Т. Пхомвихан приветствовали гостей и выступили с речью.

    На мероприятии также присутствовали члены Ассоциации дружбы Азербайджан-Лаос, включающей лаосцев, ранее получивших образование в Баку.

    Лаос Азербайджан политконсультации МИД
