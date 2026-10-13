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    Азербайджан и Лаос отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 13:57
    Азербайджан и Лаос отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов

    Азербайджан и Лаос освобождают владельцев служебных паспортов от необходимости получать визы.

    Как сообщает Report, в связи с этим 13 октября в Баку состоялся обмен документами в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

    Соглашение о взаимном освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований обменяли министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

    Ильхам Алиев Джейхун Байрамов Тхонгсаван Фомвихан Тхонглун Сисулит Визовые требования Освобождение от виз
    Azərbaycan və Laos arasında xidməti pasport sahibləri viza tələbindən azad edilir
    Azerbaijan, Laos waive visa requirements for holders of service passports
    44 - Tezliklə
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