Азербайджан и Лаос отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов

Азербайджан и Лаос освобождают владельцев служебных паспортов от необходимости получать визы.

Как сообщает Report, в связи с этим 13 октября в Баку состоялся обмен документами в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Соглашение о взаимном освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований обменяли министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.