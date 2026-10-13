Азербайджан и Лаос отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 13:57
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Азербайджан и Лаос освобождают владельцев служебных паспортов от необходимости получать визы.
Как сообщает Report, в связи с этим 13 октября в Баку состоялся обмен документами в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Соглашение о взаимном освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований обменяли министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.
Azərbaycan və Laos arasında xidməti pasport sahibləri viza tələbindən azad edilir
Azerbaijan, Laos waive visa requirements for holders of service passports
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