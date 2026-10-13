Azərbaycan və Laos arasında xidməti pasport sahibləri viza tələbindən azad edilir
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 13:53
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Azərbaycan və Laos arasında xidməti pasport sahibləri viza tələbindən azad edilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı oktyabrın 13-də Bakıda Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin və Prezident Thonqlun Sisulitin iştirakı ilə sənədlər mübadilə olunub.
Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası Hökuməti arasında xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"i Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Laosun Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Tonqsavan Fomfihan mübadilə ediblər.
Азербайджан и Лаос отменяют визовые требования для владельцев служебных паспортов
Azerbaijan, Laos waive visa requirements for holders of service passports
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