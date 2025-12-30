Азербайджан и Кувейт обсудили сотрудничество

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Кувейта Ахмед Абдулла Аль-Ахмад Аль-Сабах провели телефонный разговор, обсудили сотрудничество между двумя странами.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе премьер-министра Кувейта, подчеркнуто, что азербайджано-кувейтские отношения развиваются во многих областях на основе принципов дружбы и взаимного уважения.

Главы правительств обсудили перспективы развития отношений между двумя странами и рассмотрели ряд актуальных вопросов повестки дня взаимовыгодного сотрудничества.