Азербайджан и Кувейт обсудили развитие медиасотрудничества
- 28 сентября, 2026
- 19:18
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Посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов встретился с исполняющим обязанности директора Кувейтского информационного агентства (KUNA) Мухаммедом аль-Маннаи.
Как сообщает Report, соответствующую информацию посольство Азербайджана в Кувейте опубликовало в социальной сети X.
Стороны обсудили развитие азербайджано-кувейтского медиасотрудничества и возможности расширения информационного обмена между информагентствами двух стран.
Ambassador Emil Karimov met with H.E. Mohammad Al-Mannaie, Acting Director General of the Kuwait News Agency (KUNA). The sides discussed opportunities to enhance Azerbaijan–Kuwait media cooperation and expand information exchanges between their news agencies.— AzEmbKuwait (@AzEmbKuwait) September 28, 2026
Səfir Emil Kərimov… pic.twitter.com/gAF36ZqnOF