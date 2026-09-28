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    Азербайджан и Кувейт обсудили развитие медиасотрудничества

    Внешняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 19:18
    Азербайджан и Кувейт обсудили развитие медиасотрудничества

    Посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов встретился с исполняющим обязанности директора Кувейтского информационного агентства (KUNA) Мухаммедом аль-Маннаи.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию посольство Азербайджана в Кувейте опубликовало в социальной сети X.

    Стороны обсудили развитие азербайджано-кувейтского медиасотрудничества и возможности расширения информационного обмена между информагентствами двух стран.

    Эмиль Керимов Азербайджано-кувейтские отношения
    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Kuwait discuss expanding media cooperation
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