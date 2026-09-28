Азербайджан и Кувейт обсудили развитие медиасотрудничества

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Посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов встретился с исполняющим обязанности директора Кувейтского информационного агентства (KUNA) Мухаммедом аль-Маннаи.

Как сообщает Report, соответствующую информацию посольство Азербайджана в Кувейте опубликовало в социальной сети X.

Стороны обсудили развитие азербайджано-кувейтского медиасотрудничества и возможности расширения информационного обмена между информагентствами двух стран.