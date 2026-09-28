Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub
- 28 sentyabr, 2026
- 19:10
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın Küveytdəki səfiri Emil Kərimov bu ölkənin Xəbər Agentliyinin (KUNA) dikrektoru vəzifəsini icra edən Məhəmməd əl-Mənnai ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Tərəflər Azərbaycan-Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı və ölkələrin xəbər agentlikləri arasında informasiya mübadiləsinin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Ambassador Emil Karimov met with H.E. Mohammad Al-Mannaie, Acting Director General of the Kuwait News Agency (KUNA). The sides discussed opportunities to enhance Azerbaijan–Kuwait media cooperation and expand information exchanges between their news agencies.— AzEmbKuwait (@AzEmbKuwait) September 28, 2026
Səfir Emil Kərimov… pic.twitter.com/gAF36ZqnOF