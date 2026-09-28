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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 28 sentyabr, 2026
    • 19:10
    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Azərbaycanın Küveytdəki səfiri Emil Kərimov bu ölkənin Xəbər Agentliyinin (KUNA) dikrektoru vəzifəsini icra edən Məhəmməd əl-Mənnai ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Tərəflər Azərbaycan-Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı və ölkələrin xəbər agentlikləri arasında informasiya mübadiləsinin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Emil Kərimov Media Həmrəyliyi Küveyt
    Азербайджан и Кувейт обсудили развитие медиасотрудничества
    Azerbaijan, Kuwait discuss expanding media cooperation
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    Azərbaycan–Küveyt media əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
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