​Азербайджан и Коста-Рика подписали соглашение о межмидовских политических консультациях

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Коста-Рика подписали соглашение о проведении межмидовских политических консультаций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом по итогам встречи.

"На данный момент практически готов документ об облегчении безвизового режима между нашими странами. Мы рассматриваем его и готовимся к подписанию", - заявил Мамедъяров.

По его словам, экономика Коста-Рики развита и в стране сложился привлекательный инвестиционный климат для иностранных предпринимателей. "Наряду с этим, Коста-Рика имеет широкие туристические возможности", - отметил Э.Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана также указал, что между вузами Азербайджана и Коста-Рики будет подписано соглашение о сотрудничестве и обмене студентами.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан намерен углублять отношения с Коста-Рикой и на международной арене в рамках взаимодействия друг с другом.

В свою очередь глава МИД Коста-Рики высоко оценил встречу с азербайджанским коллегой, отметив, что она прошла плодотворно. "Мы стремились найти общие точки соприкосновения и интересы. Мы намерены улучшать наши отношения. Надеемся на увеличение взаимных визитов", - подчеркнул Мануэль Гонсалес Санс.

По его словам, товарооборот с Азербайджаном низкий и предпринимаются меры для его увеличения.