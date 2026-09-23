Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим
- 23 сентября, 2026
- 00:39
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с колумбийским коллегой Омаром Булой Эскобаром.
Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского МИД в соцсети Х.
Министры обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Колумбией, подчеркнув важность дальнейшего укрепления политического диалога и расширения взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе обсуждений были рассмотрены возможности укрепления экономических связей, сотрудничества в сферах туризма, образования и культуры. Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на многосторонних платформах, включая ООН, а также по региональным и международным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам встречи было подписано "Соглашение между Азербайджаном и Колумбией о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих обычные паспорта", что еще более укрепляет правовую и институциональную базу между двумя странами.