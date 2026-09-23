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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 00:39
    Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с колумбийским коллегой Омаром Булой Эскобаром.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского МИД в соцсети Х.

    Министры обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Колумбией, подчеркнув важность дальнейшего укрепления политического диалога и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

    В ходе обсуждений были рассмотрены возможности укрепления экономических связей, сотрудничества в сферах туризма, образования и культуры. Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на многосторонних платформах, включая ООН, а также по региональным и международным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

    По итогам встречи было подписано "Соглашение между Азербайджаном и Колумбией о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих обычные паспорта", что еще более укрепляет правовую и институциональную базу между двумя странами.

    Джейхун Байрамов Омар Була Эскобар Отмена виз Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Колумбия
    Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblər
    Azerbaijan, Colombia sign visa exemption agreement

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