Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblər
- 23 sentyabr, 2026
- 00:29
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Kolumbiyanın xarici işlər naziri Omar Bula Eskobar ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan və Kolumbiya arasında münasibətlərin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə edərək, siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Müzakirələr zamanı iqtisadi əlaqələrin, turizm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Tərəflər həmçinin BMT daxil olmaqla çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq, eləcə də regional və beynəlxalq proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşün yekununda Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kolumbiya Respublikası Hökuməti arasında "Adi pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" imzalanıb ki, bu da Azərbaycan və Kolumbiya arasında hüquqi və institusional bazanı daha da möhkəmləndirib.
On the margins of the 81st session of the @UN General Assembly, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs of Colombia Omar Bula Escobar @omarbula.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The Ministers discussed the current state and prospects of… pic.twitter.com/VXQHhNp2qY