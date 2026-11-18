Азербайджан и Китай обсудили развитие культурных связей
- 18 ноября, 2026
- 10:12
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Азербайджан и Китай обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй.
Министр отметил, что отношения Азербайджана и Китая развиваются на уровне стратегического партнерства, в основе которого лежит взаимное доверие между лидерами двух стран.
Было отмечено, что сотрудничество в политической и экономической сферах создает благоприятные условия для дальнейшего развития культурных связей.
Лу Мэй отметила, что Китай заинтересован в развитии культурных связей с Азербайджаном.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в различных сферах культуры, проведения взаимных дней культуры, а также взаимодействия в области культурного наследия, музейного дела и креативных индустрий.