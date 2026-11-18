Азербайджан и Китай обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Министр отметил, что отношения Азербайджана и Китая развиваются на уровне стратегического партнерства, в основе которого лежит взаимное доверие между лидерами двух стран.

Было отмечено, что сотрудничество в политической и экономической сферах создает благоприятные условия для дальнейшего развития культурных связей.

Лу Мэй отметила, что Китай заинтересован в развитии культурных связей с Азербайджаном.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в различных сферах культуры, проведения взаимных дней культуры, а также взаимодействия в области культурного наследия, музейного дела и креативных индустрий.