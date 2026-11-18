Таджикистан и США обсудили подготовку к бизнес-форуму B5+1 в Душанбе
- 18 ноября, 2026
- 10:16
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Таджикистан и США обсудили повестку и состав участников третьего бизнес-форума Центральная Азия - США (B5+1), который пройдет 20-21 апреля 2027 года в Душанбе.
Как передает Report, об этом сообщает таджикское агентство Avesta со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.
Отмечается, что председатель Госкомитета Султон Рахимзода 17 ноября встретился с представителем Госдепартамента США Зульфикаром Ханом и региональным директором Центра международного частного предпринимательства (CIPE) по Европе и Евразии Элизабет Ленц Джедваб.
Стороны обсудили участие в форуме американских компаний и предпринимателей из стран Центральной Азии, а также организационные вопросы и координацию подготовки к мероприятию.
В Госкомитете отметили, что форум служит площадкой для диалога между деловыми кругами Центральной Азии и США. Таджикистан рассчитывает представить иностранным инвесторам возможности страны и конкретные проекты, а также расширить прямые контакты между предпринимателями.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить подготовку к форуму и совместную работу над другими инициативами по поддержке предпринимательства и развитию инвестиционного сотрудничества.