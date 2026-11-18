Азербайджан и Египет обладают значительным потенциалом для удвоения объемов двусторонней торговли в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в интервью изданию Egypt Today.

По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составил примерно 45 млн долларов, из них 40 млн пришлось на египетский экспорт в Азербайджан и 5 млн - на азербайджанский в Египет.

Посол отметил, что эти показатели пока не отражают реальных возможностей экономического сотрудничества.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Полухов выделил фармацевтическую промышленность. По его словам, Египет располагает развитым фармацевтическим сектором, передовыми технологиями и значительным опытом, которые могут быть востребованы на азербайджанском рынке.

Говоря о туристическом сотрудничестве, Полухов указал на возможности увеличения турпотока. Сейчас между Баку и египетским курортом Шарм-эль-Шейх выполняется несколько прямых рейсов в неделю.

Кроме того, в начале текущего года Азербайджан запустил чартерные рейсы в Каир, однако впоследствии они были приостановлены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Посол выразил надежду на их возобновление в ближайшем будущем.

По его словам, восстановление авиасообщения будет способствовать развитию туризма и торговли, а также расширению контактов между народами двух стран.

Полухов также подчеркнул участие Азербайджана в крупных мероприятиях Египта, в том числе в Египетской выставке оборонной промышленности.

Среди других перспективных направлений взаимодействия он назвал образование и профессиональную подготовку, в частности в нефтегазовой и медицинской сферах, а также в области искусственного интеллекта и информационных технологий.