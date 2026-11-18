Си Цзиньпин: Отношения КНР и РФ не подвержены мировой конъюнктуре
- 18 ноября, 2026
- 09:55
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Отношения Китая и России имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с презилентов РФ Владимиром Путиным в рамках 33-й встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
"Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре", - сказал лидер КНР.
Он добавил, что отношения двух стран привносят стабильность и определенность в турбулентный и хаотичный мир.
В свою очередь, Путин заявил о том, что отношения между двумя странами развиваются "по восходящей", растет товарооборот.
"Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в $200 млрд. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году нам будет не только продемонстрировано еще раз", - отметил он.
В настоящее время Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры за рабочим завтраком.