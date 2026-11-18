В Азербайджане за 9 месяцев на госзакупках сэкономлено почти 510 млн манатов
Бизнес
- 18 ноября, 2026
- 10:13
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В январе-сентябре 2026 года экономия средств по утвержденным государственным закупкам в Азербайджане составила 509,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, общий показатель экономии за этот период достиг 13,7%.
Данный показатель имеет значение для эффективной организации государственных закупок, расширения возможностей конкуренции между поставщиками и выбора более выгодных предложений по предметам закупок.
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