В январе-сентябре 2026 года экономия средств по утвержденным государственным закупкам в Азербайджане составила 509,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, общий показатель экономии за этот период достиг 13,7%.

Данный показатель имеет значение для эффективной организации государственных закупок, расширения возможностей конкуренции между поставщиками и выбора более выгодных предложений по предметам закупок.