Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Йоханн Вадефул провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает Report, стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году министры подтвердили заинтересованность в развитии партнерства. Они отметили, что принятие Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия в июле 2026 года создало основу для дальнейшего укрепления связей.

Было отмечено, что в 2025 году товарооборот между странами достиг $1,4 млрд. В связи с началом экспорта азербайджанского газа в Германию с января 2026 года подчеркнуто наличие значительных возможностей для расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, транспорта и технологий.

Байрамов также коснулся перспектив участия немецких компаний в развитии Среднего коридора, Свободной экономической зоны Алят, Бакинского международного морского торгового порта и восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Министры также обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и сотрудничество в рамках международных организаций. Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ходе восстановительных работ, возвращении бывших вынужденных переселенцев в освобожденные от оккупации территории, а также о проблемах, связанных с минной угрозой.

Стороны также подчеркнули важность развития связей в сферах образования, культуры и науки.

10:04

Началась встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулом.

Как сообщает Report, встреча проходит в Министерстве иностранных дел Азербайджана.