Джейхун Байрамов и Йоханн Вадефул обсудили азербайджано-германские отношения - Обновлено
- 18 ноября, 2026
- 10:46
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Министры иностранных дел Азербайджана и Германии Джейхун Байрамов и Йоханн Вадефул провели встречу в расширенном составе.
Как сообщает Report, стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.
В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений в 2027 году министры подтвердили заинтересованность в развитии партнерства. Они отметили, что принятие Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия в июле 2026 года создало основу для дальнейшего укрепления связей.
Было отмечено, что в 2025 году товарооборот между странами достиг $1,4 млрд. В связи с началом экспорта азербайджанского газа в Германию с января 2026 года подчеркнуто наличие значительных возможностей для расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, транспорта и технологий.
Байрамов также коснулся перспектив участия немецких компаний в развитии Среднего коридора, Свободной экономической зоны Алят, Бакинского международного морского торгового порта и восстановлении освобожденных от оккупации территорий.
Министры также обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и сотрудничество в рамках международных организаций. Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ходе восстановительных работ, возвращении бывших вынужденных переселенцев в освобожденные от оккупации территории, а также о проблемах, связанных с минной угрозой.
Стороны также подчеркнули важность развития связей в сферах образования, культуры и науки.
Началась встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулом.
Как сообщает Report, встреча проходит в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Happening now: A tête-à-tête meeting has just started between Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Germany’s Foreign Minister Johann Wadephul at the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan. https://t.co/feOwK2ayJf— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 18, 2026