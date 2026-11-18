Азербайджан и Грузия обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, переговоры провели министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны подчеркнули, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимном доверии, а также связи между руководителями двух стран вносят важный вклад в развитие стратегического партнерства.

Отмечено, что энергетика является одним из основных направлений двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили результаты совместной деятельности в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах, а также в области транзита.

Была подчеркнута роль совместных проектов в обеспечении энергетической безопасности двух стран и региона, а также вклад деятельности SOCAR в Грузии в развитие двусторонних экономических связей.

Участники встречи отметили, что значение энергетических проектов выходит за рамки двух стран и способствует расширению региональных связей. Также была выражена уверенность в том, что недавно подписанные соглашения позволят еще больше укрепить энергетическое сотрудничество.

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Азербайджан и Грузия обсудили повестку энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

По его словам, обсуждения состоялись в ходе его встречи с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"На встрече мы рассмотрели повестку нашего энергетического сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства, объединяющего наши страны. Мы обменялись мнениями об обеспечении устойчивой деятельности наших энергетических систем и развитии наших совместных региональных проектов".