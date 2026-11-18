Австралия ввела санкции против трех граждан Израиля и четырех организаций, причастных к процессу расширения израильских поселений на Западном берегу Иордана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Австралии.

По данным ведомства, подсанкционные лица и организации участвовали в планировании, координации и создании новых поселений, в том числе занимались сбором средств и набором добровольцев.

"Эти меры означают, что австралийцам и австралийским компаниям запрещено торговать с тремя лицами и четырьмя организациями, привлеченными к ответственности за их участие в расширении поселений и форпостов на Западном берегу, а также оказывать им финансовую или иную поддержку", - цитирует МИД министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Новые меры дополняют ранее введенные Австралией санкции против высокопоставленных израильских министров. По словам Вонг, ограничения были согласованы с международными партнерами.

За нарушение санкционного режима физическим лицам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $ 910 тыс. либо в размере, втрое превышающем стоимость соответствующей сделки. Для предприятий предусмотрены штрафы до $3,64 млн или в размере, втрое превышающем стоимость сделки.

Ранее во вторник Великобритания ввела санкции против восьми израильских организаций, связанных со строительством поселений, а также движения Tzav 9, препятствующего доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Ограничения предусматривают заморозку их банковских счетов в Соединенном Королевстве.