Азербайджан сохраняет статус наиболее финансово устойчивого суверенного заемщика в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA), однако темпы потенциального роста экономики страны в среднесрочной перспективе ограничены уровнем 2-3% в год.

Как сообщает Report со ссылкой на аналитический обзор нидерландской финансовой группы ING, устойчивость суверенного баланса Азербайджана поддерживается крупными и продолжающими расти фискальными и валютными резервами (эквивалентными 115% ВВП), низким уровнем госдолга и прочным внешним балансом.

По оценкам аналитиков ING, высокие цены на углеводороды укрепили краткосрочные бюджетные и внешнеэкономические перспективы страны, а также поддержали деловую активность в ненефтяном секторе.

В то же время эксперты отмечают контраст между сильными финансовыми буферами и темпами базового экономического роста. Снижение добычи нефти, ограниченная диверсификация экономики и сдержанный объем частных инвестиций продолжают сдерживать потенциал роста ВВП на уровне около 2-3%.

"Главным среднесрочным вызовом мы видим способность конвертировать углеводородные доходы в более глубокий пул частных инвестиций и привлекательных ненефтяных активов", - подчеркивается в отчете.

Согласно обзору, рост ВВП Азербайджана второй год подряд (в 2025-2026 годах) находится ниже средних значений из-за слабых показателей нефтегазового сектора в начале года. При этом финансовые притоки от высоких цен на энергоносители поддерживают ненефтяной сектор: в течение 2026 года ускорились темпы роста розничной торговли и ненефтяной промышленности на фоне активизации кредитования.

В ING ожидают восстановления темпов роста в среднесрочной перспективе, однако отмечают, что без ускорения диверсификации потолок роста останется на уровне 2-3%. Потребительские расходы населения все больше опираются на розничное кредитование, поскольку роста реальных доходов недостаточно для покрытия потребления.

Бюджетная политика страны получает поддержку от благоприятной ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке. Снижение физических объемов экспорта топлива компенсируется более высокими ценами, в результате чего консолидированный бюджет сохраняет комфортный профицит на уровне около 2% ВВП при стабильном дефиците ненефтяного бюджета порядка 10% ВВП. На расходную часть бюджета продолжают давить высокие инвестиционные затраты, а также рост социальных и оборонных расходов (дополнительные риски увеличения расходов на оборону и безопасность создает военный конфликт в соседнем Иране).

По расчетам ING, каждый $1 за баррель нефти приносит бюджету Азербайджана $150-200 млн в годовом выражении. Это позволило удержать цену отсечения в прошлом году на стабильном уровне около $59 за баррель. Даже с учетом ожидаемого повышения цены отсечения в ближайшие годы из-за роста госрасходов, базовый прогноз ING по ценам на нефть предполагает сохранение профицита бюджета Азербайджана на трехлетнем горизонте.

Инфляционные риски в Азербайджане несколько сместились в сторону повышения из-за удорожания продовольствия, а также роста мировых транспортных и сырьевых издержек, что усилило давление на индекс цен производителей. Основным проинфляционным риском выступает импортируемая инфляция на фоне событий на Ближнем Востоке и торговых связей страны с еврозоной. Тем не менее привязка курса маната к доллару остается надежным номинальным якорем, ограничивающим перенос внешних цен на потребительский рынок. Поскольку инфляция остается в целевом диапазоне Центробанка (4±2%), в ING ожидают сохранения учетной ставки без изменений в среднесрочной перспективе. Пересмотр монетарной политики потребуется только в случае устойчивого выхода инфляции за пределы 6%.

Высокие цены на нефть также существенно улучшили показатели платежного баланса, нивелировав ухудшение, наблюдавшееся в 2025 году.

По оценкам аналитиков, каждые $10 за баррель нефти добавляют к годовому экспорту страны около 4% ВВП. В связи с этим по итогам 2026 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана может достичь 12% ВВП.

Накопленные суверенные активы (115% ВВП) продолжат обеспечивать стабильность курса маната, хотя в долгосрочной перспективе снижение добычи углеводородов и слабая диверсификация экспорта будут постепенно сокращать профицит внешнего баланса.

В части суверенного кредитного профиля аналитики ING оценивают фундаментальную картину как позитивную: рейтинги Азербайджана находятся в инвестиционной категории (IG) с позитивным прогнозом от агентства Moody"s. Страна остается одним из главных бенефициаров скачка цен на энергоносители, а продолжающийся мирный процесс с Арменией, учитывая прогресс последних лет, рассматривается экспертами как дополнительный позитивный катализатор.