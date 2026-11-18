В Мярдякане произошел пожар в общежитии
Происшествия
- 18 ноября, 2026
- 09:44
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В поселке Мярдякан Хазарского района Баку произошел пожар в двухэтажном здании общежития.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в ведомстве, информация о пожаре поступила на горячую линию "112". На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения в условиях особого риска МЧС.
Пожар в здании общей площадью 840 кв. м удалось потушить, не допустив его распространения на другой этаж.
В результате пожара уничтожены конструкции кровли на площади 420 кв. м, а также повреждены помещения: комната площадью 65 кв. м, часть смежной комнаты площадью 10 кв. м и коридор площадью 6 кв. м.
Пострадавших нет.
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