В поселке Мярдякан Хазарского района Баку произошел пожар в двухэтажном здании общежития.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, информация о пожаре поступила на горячую линию "112". На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения в условиях особого риска МЧС.

Пожар в здании общей площадью 840 кв. м удалось потушить, не допустив его распространения на другой этаж.

В результате пожара уничтожены конструкции кровли на площади 420 кв. м, а также повреждены помещения: комната площадью 65 кв. м, часть смежной комнаты площадью 10 кв. м и коридор площадью 6 кв. м.

Пострадавших нет.