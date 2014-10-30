Азербайджан и Хорватия обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Хорватии, министром иностранных и европейских вопросов Хорватии Весной Пусич. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической и других сферах за последние годы. Стороны отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в энергетическом секторе и, в этой связи, подчеркнули важное значение Южного газового коридора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе о сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом.