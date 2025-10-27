Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество в пенитенциарной сфере

Азербайджан и Кения обсудили развитие сотрудничества в пенитенциарной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пенитенциарную службу Минюста Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем министра юстиции, начальником Пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым приняла участие в Неделе исправительных служб, прошедшей в столице Кении - Найроби.

Мирсалех Сеидов выступил в качестве почетного гостя на открытии мероприятия, затем принял участие в панельных дискуссиях и рабочих сессиях по вопросам развития пенитенциарной системы, применения цифровых технологий и искусственного интеллекта и пр.

В рамках визита азербайджанская делегация также провела встречу с генеральным секретарем МВД Кении Саломе М. Беакко, на которой обсуждались возможности сотрудничества в таких направлениях, как обучение персонала, программы ресоциализации и реинтеграции заключенных, обмен опытом.

Кроме того, состоялись встречи с заместителями министров - руководителями пенитенциарных служб Сьерра-Леоне и Эсватини. В переговорах участвовал и посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.

В ходе визита делегация посетила Западную тюрьму Найроби, где ознакомилась с условиями содержания заключенных.