Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан был подписан протокол об установлении побратимских связей между азербайджанским городом Газах и казахстанским городом Тараз.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По его словам, решение о побратимстве символично и отражает глубокие исторические и культурные связи между двумя народами.

Байель отметил, что в Газахском районе до сих пор сохраняются традиции и черты, близкие казахской культуре: здесь готовят курт, почитают ашыгов (акынов), любят лошадей и славятся воинственным духом.

"Мы решили, что установление побратимских связей между Газахом и древним Таразом, расположенным на землях, где в XV веке возникло Казахское ханство, станет символическим шагом, еще больше укрепляющим наши братские отношения", - подчеркнул посол.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане существует множество топонимов, связанных с общим историческим прошлым - таких как Кыпчак, Джалаир и другие, восходящие к эпохе сакских и тюркских племен.

Подписание протокола о побратимстве стало еще одним шагом в укреплении дружбы и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.