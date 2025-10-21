Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 15:22
    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан был подписан протокол об установлении побратимских связей между азербайджанским городом Газах и казахстанским городом Тараз.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

    По его словам, решение о побратимстве символично и отражает глубокие исторические и культурные связи между двумя народами.

    Байель отметил, что в Газахском районе до сих пор сохраняются традиции и черты, близкие казахской культуре: здесь готовят курт, почитают ашыгов (акынов), любят лошадей и славятся воинственным духом.

    "Мы решили, что установление побратимских связей между Газахом и древним Таразом, расположенным на землях, где в XV веке возникло Казахское ханство, станет символическим шагом, еще больше укрепляющим наши братские отношения", - подчеркнул посол.

    Он также подчеркнул, что в Азербайджане существует множество топонимов, связанных с общим историческим прошлым - таких как Кыпчак, Джалаир и другие, восходящие к эпохе сакских и тюркских племен.

    Подписание протокола о побратимстве стало еще одним шагом в укреплении дружбы и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

    Казахстан Азербайджан Газах побратимство тараз Алим Байель протокол
    Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıb

    Последние новости

    15:49

    Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    15:48

    В Армении могут закрыть церковный телеканал

    В регионе
    15:38

    Грузия в сентябре вчетверо увеличила закупку нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    15:35

    Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу

    Бизнес
    15:27
    Фото

    Гафарова и Симонян выразили готовность продолжить конструктивный диалог - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:22

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    Внешняя политика
    15:21
    Фото

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Бизнес
    15:06

    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

    В регионе
    15:02

    Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США

    Другие страны
    Лента новостей