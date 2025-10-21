İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıb

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:26
    Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Qazax şəhəri ilə Qazaxıstanın Taraz şəhəri arasında qardaşlaşma əlaqələrinin qurulması haqqında protokol imzalanıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel bildirib.

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

