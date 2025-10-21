Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıb
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 15:26
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Qazax şəhəri ilə Qazaxıstanın Taraz şəhəri arasında qardaşlaşma əlaqələrinin qurulması haqqında protokol imzalanıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bunu Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel bildirib.
Son xəbərlər
15:29
Azərbaycan və İran mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə texniki razılıq əldə edibİKT
15:26
Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıbXarici siyasət
15:24
MDB ölkələrinin prokurorları qanunsuz miqrasiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq edəcəklərRegion
15:23
"Lənkəran"nın basketbolçusu: "Azərbaycan çempionatı çox rəqabətlidir"Fərdi
15:15
Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:13
Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edibRegion
15:10
Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıbEnergetika
15:09
Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaqBiznes
15:07