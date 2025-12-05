İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qubada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:34
    Qubada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, bir nəfər ölüb

    Quba rayonunda sərnişin avtobusu ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Bakı–Quba avtomobil yolunun Qubanın Vəlvələ kəndi ərazisindən keçən hissəsində avtomobil qəzası baş verib.

    Qubadan Bakı istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu ilə "Ford" markalı yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

