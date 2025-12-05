Qubada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 05 dekabr, 2025
- 13:34
Quba rayonunda sərnişin avtobusu ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Bakı–Quba avtomobil yolunun Qubanın Vəlvələ kəndi ərazisindən keçən hissəsində avtomobil qəzası baş verib.
Qubadan Bakı istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu ilə "Ford" markalı yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
13:55
ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53
Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
13:53
Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıbKomanda
13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıbDaxili siyasət
13:46
Foto
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
13:43
Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:41
Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"Futbol
13:39