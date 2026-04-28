Азербайджан и Казахстан усиливают сотрудничество в сфере соцстрахования
- 28 апреля, 2026
- 15:56
Государственный фонд социальной защиты Азербайджана и Государственный фонд социального страхования Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере государственного социального страхования.
Как передает казахстанское бюро Report, меморандум подписан в Астане в рамках 14-й Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности.
Документ направлен на развитие взаимодействия между профильными структурами двух стран и обмен практическим опытом в области социального обеспечения.
По словам заместителя председателя правления Госфонда социального страхования Казахстана Марата Жанибекова, меморандум предусматривает системное двустороннее сотрудничество, включая регулярный обмен опытом между государственными органами, а также координацию работы на международных площадках.