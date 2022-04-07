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Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет

Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет, куда войдут видные эксперты и представители аналитических центров двух стран.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 15:58
Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет

Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет, куда войдут видные эксперты и представители аналитических центров двух стран.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане, такая договоренность была достигнута в ходе встречи посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым 7 апреля.

Стороны договорились также провести совместные мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan creating expert council
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan-Azərbaycan Ekspert Şurası yaradılır

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