Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет

Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет, куда войдут видные эксперты и представители аналитических центров двух стран.

Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет, куда войдут видные эксперты и представители аналитических центров двух стран.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане, такая договоренность была достигнута в ходе встречи посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым 7 апреля.

Стороны договорились также провести совместные мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.