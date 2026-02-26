Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзов

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:25
    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзов

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов обсудил с председателем Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталиным сотрудничество между профсоюзными организациями двух стран.

    Как передает казахстанское бюро Report, в ходе встречи стороны подчеркнули конструктивный характер взаимодействия между профсоюзными организациями Азербайджана и Казахстана, а также подтвердили готовность к переходу от диалога к конкретным практическим шагам.

    Отмечено, что профсоюзное сотрудничество рассматривается как важный элемент гуманитарных связей между двумя странами и способствует укреплению социального партнерства. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам защиты трудовых прав, обмена опытом и расширения контактов между профильными структурами.

    Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия в сфере оздоровительных центров и санаторно-курортного лечения. Обсуждались возможности развития совместных программ, обмена опытом и расширения доступа работников к оздоровительным услугам.

    По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и реализации совместных инициатив в социально-трудовой и оздоровительной сферах.

    Azerbaijan, Kazakhstan expand trade union co-op

