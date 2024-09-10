Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимодействии в правовой сфере

14:56

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в рамках визита в Казахстан провел встречу со своим казахстанским коллегой Азаматом Ескараевым.

Об этом Report сообщили в Минюсте Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в различных направлениях, а также изучения современных тенденций и опыта в сфере юстиции", - подчеркивает ведомство.

По итогам встречи был подписан "Меморандум о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Казахстан".

Согласно документу, стороны планируют сотрудничать в вопросах приведения местного законодательства в соответствие с международными стандартами, применения современных информационных технологий в сфере юстиции, совершенствования юридических услуг и повышения их доступности, подготовки кадров, обмена опытом в области исполнительного производства и судебной экспертизы, а также организации экспертных встреч и визитов.