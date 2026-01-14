Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

"Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истекший год и обсудили планы на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

Алим Байель подчеркнул высокую динамику взаимных визитов как показатель интенсивности кооперации: за последние три года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а президент Азербайджана Ильхам Алиев - Казахстан с пятью визитами.

"Было отмечено, что 8 августа 2025 года поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Подписана историческая Декларация о мирном урегулировании. Казахстан также внес свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций", - говорится в сообщении.

Посольство подчеркивает, что полноценное включение Азербайджана в формат саммитов лидеров Центральной Азии стало значимым событием 2025 года: "Казахстан всесторонне содействовал этому процессу. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в комментарии азербайджанской прессе отметил, что был бы рад видеть Азербайджан в формате C5 + США".

Стороны в ходе встречи также подчеркнули необходимость укрепления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества.

"Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Отмечено, что Казахстан и Азербайджан совместно участвуют в формировании новой геополитической и геоэкономической архитектуры в Евразийском регионе", - говорится в сообщении.