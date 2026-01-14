Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 15:24
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

    "Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истекший год и обсудили планы на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

    Алим Байель подчеркнул высокую динамику взаимных визитов как показатель интенсивности кооперации: за последние три года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а президент Азербайджана Ильхам Алиев - Казахстан с пятью визитами.

    "Было отмечено, что 8 августа 2025 года поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Подписана историческая Декларация о мирном урегулировании. Казахстан также внес свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций", - говорится в сообщении.

    Посольство подчеркивает, что полноценное включение Азербайджана в формат саммитов лидеров Центральной Азии стало значимым событием 2025 года: "Казахстан всесторонне содействовал этому процессу. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в комментарии азербайджанской прессе отметил, что был бы рад видеть Азербайджан в формате C5 + США".

    Стороны в ходе встречи также подчеркнули необходимость укрепления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества.

    "Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Отмечено, что Казахстан и Азербайджан совместно участвуют в формировании новой геополитической и геоэкономической архитектуры в Евразийском регионе", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Казахстан Алим Байель Хикмет Гаджиев Касым-Жомарт Токаев Ильхам Алиев сотрудничество посольство Казахстана

    Последние новости

    15:33

    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Армия
    15:24

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:15

    Глава ЕК: Украина получит кредит в 90 млрд евро в течение двух лет

    В регионе
    15:14

    Shell и Exxon Mobil отказались от продажи газовых активов в Великобритании компании Viaro

    Энергетика
    15:07

    Верховная рада Украины поддержала продление военного положения до начала мая

    В регионе
    14:58

    Финляндия приступила к производству противопехотных мин

    Другие страны
    14:48

    Азербайджан поднялся на 3 позиции в рейтинге паспортов мира

    Туризм
    14:39

    Посол: В Тегеране считают, что Армения становится центром настроенных против Ирана сил

    В регионе
    14:26

    СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории

    Другие страны
    Лента новостей