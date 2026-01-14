İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:23
    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşüb.

    Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, tərəflər ötən il ərzində ikitərəfli əməkdaşlığın yekunlarını nəzərdən keçirib və yaxın perspektiv üçün planları müzakirə ediblər.

    Alim Bayel qarşılıqlı səfərlərin yüksək dinamikasını əməkdaşlığın intensivliyinin mühüm göstəricisi kimi qeyd edib. Son üç il ərzində Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana altı dəfə səfər edib, Prezident İlham Əliyev isə Qazaxıstana beş dəfə səfərdə olub.

    Qeyd olunub ki, 2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər davam edən münaqişəyə son qoyulub. Sülh yolu ilə nizamlanmaya dair tarixi Bəyannamə imzalanıb. Qazaxıstan da sülh prosesinə öz töhfəsini verərək 2024-cü ildə Azərbaycan–Ermənistan danışıqları üçün platforma təqdim edib. Rəmzi və praktiki əhəmiyyət daşıyan fakt ondan ibarətdir ki, 30 il ərzində ilk dəfə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana buraxılan yük məhz Qazaxıstan buğdası olub. Tərəflər kommunikasiyaların bundan sonra da açılmasının vacibliyini qeyd ediblər.

    2025-ci ilin əhəmiyyətli hadisələrindən biri Azərbaycanın Mərkəzi Asiya liderlərinin zirvə görüşləri formatına tamhüquqlu şəkildə qoşulması olub. Qazaxıstan bu prosesə hərtərəfli dəstək göstərib. Qazaxıstanın lideri Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan mətbuatına verdiyi şərhdə Azərbaycanın C5 + ABŞ formatında iştirakını görməkdən məmnun olacağını bildirib.

    Tərəflər birgə investisiya fondunun imkanlarından istifadə etməklə iqtisadi və sənaye kooperasiyasının gücləndirilməsinin zəruriliyini, nəqliyyat-logistika və enerji əməkdaşlığının bundan sonra da inkişaf etməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Həmçinin beynəlxalq və regional gündəliyə dair məsələlər müzakirə edilib. Qazaxıstanın və Azərbaycanın Avrasiya məkanında yeni geosiyasi və geoiqtisadi arxitekturanın formalaşdırılmasında birlikdə fəal iştirak etməsi qeyd olunub.

    Hikmət Hacıyev Alim Bayel Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyev Mərkəzi Asiya
    Foto
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti