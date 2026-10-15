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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан и Казахстан обменялись документами о развитии Среднего коридора и приобретении сухогрузов

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 16:33
    Азербайджан и Казахстан обменялись документами о развитии Среднего коридора и приобретении сухогрузов

    В Баку при участии президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Касым-Жомарт Токаева состоялся обмен соглашением о сотрудничестве по развитию Среднего коридора и сертификатом о приобретении двух сухогрузов.

    Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев обменялись подписанным Соглашением о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

    Кроме того, Рашад Набиев в качестве председателя Наблюдательного совета AZCON Holding и председатель правления Акционерного общества (АО) Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов обменялись сертификатом о признании приобретения двух сухогрузов между AZCON Holding и АО Samruk-Kazyna.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Рашад Набиев Средний коридор
    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iki sənədin mübadiləsi olub
    Baku hosts exchange of Azerbaijan-Kazakhstan transport cooperation documents
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