Азербайджан и Казахстан обменялись документами о развитии Среднего коридора и приобретении сухогрузов

В Баку при участии президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Касым-Жомарт Токаева состоялся обмен соглашением о сотрудничестве по развитию Среднего коридора и сертификатом о приобретении двух сухогрузов.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев обменялись подписанным Соглашением о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Кроме того, Рашад Набиев в качестве председателя Наблюдательного совета AZCON Holding и председатель правления Акционерного общества (АО) Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов обменялись сертификатом о признании приобретения двух сухогрузов между AZCON Holding и АО Samruk-Kazyna.