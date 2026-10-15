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    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iki sənədin mübadiləsi olub

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:49
    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında iki sənədin mübadiləsi olub

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev arasında görüşdən sonra iki ölkə rəsmiləri arasında bir neçə sənədin müdabiləsi olub.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin (Orta Dəhliz) inkişafı üzrə əməkdaşlıq haqqında imzalanmış Sazişi mübadilə etdilər.

    Həmçinin AZCON şirkətinin Müşahidə Şurasının sədri qismində rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və "Samruk-Kazına" Səhmdar Cəmiyyətinin (SC) İdarə Heyətinin sədri Nurlan Jakupov AZCON holdinq ilə "Samruk-Kazına" SC arasında iki quru yük gəmisinin əldə olunmasının təsdiqi haqqında sertifikatı mübadilə etdilər.

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan-Qazaxıstan Əlaqələri Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    Азербайджан и Казахстан обменялись документами о развитии Среднего коридора и приобретении сухогрузов
    Baku hosts exchange of Azerbaijan-Kazakhstan transport cooperation documents
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