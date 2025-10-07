Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПК

Очередное заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 13-14 октября.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на источник, заседание МПК пройдет в Баку.

Отметим, что предыдущее, 20-ое, заседание МПК состоялось в марте 2024 года в Астане.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики, с казахстанской - министр транспорта.

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за шесть месяцев 2025 года составил $301,8 млн, что на 7,5% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Азербайджан являются: пшеница – $101,6 млн, нефть – $66,2 млн, нефтепродукты – $8,7 млн.

Основными товарами импорта в Казахстан из Азербайджана являются: трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов – $10,8 млн, полимеры этилена – $1,3 млн и др.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано около 1500 компаний с азербайджанским капиталом, в Азербайджане – около 150 компаний с казахстанским капиталом.

По данным Нацбанка Казахстана, в 2005-2024гг объем привлеченных инвестиций из Азербайджана составил $420,8 млн, в экономику Азербайджана - $156,1 млн.