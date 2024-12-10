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Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в области борьбы с чрезвычайными ситуациями

Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в области борьбы с чрезвычайными ситуациями Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Мохаммедом Хамадом Саадом Аль-Фухаидом Аль-Хаджри.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 14:31
Азербайджан и Катар обсудили сотрудничество в области борьбы с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Мохаммедом Хамадом Саадом Аль-Фухаидом Аль-Хаджри.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Министр К.Гейдаров подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Катаром основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, и напомнил, что благодаря усилиям и политической дальновидности лидеров двух стран связи стремительно развиваются.

В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между двумя странами в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями, сотрудничество между соответствующими структурами в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Посол Мохаммед Хамад Саад Аль-Фухаид Аль-Хаджри отметил, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qətər arasında fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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