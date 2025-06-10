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Азербайджан и Канада провели первые политические консультации

Азербайджан и Канада провели первые политические консультации В Баку прошли первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Канады.
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 18:02
Азербайджан и Канада провели первые политические консультации

В Баку прошли первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Канады.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавила глава управления по странам Америки Эсмира Джафарова, а канадскую - исполнительный директор департамента Восточной Европы и Евразии МИД Канады Андреас Вайхерт.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних политических отношений, подчеркнув важность регулярных контактов и взаимных визитов для продвижения устойчивого диалога.

Также были затронуты вопросы экономического сотрудничества, включая расширение торгового оборота и реализацию совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках COP29.

Канадская сторона была проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период, нормализации отношений Азербайджана с Арменией, проблеме минной опасности и восстановительных работах на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Canada hold first-ever political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоKanada ilə Azərbaycan arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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