Обсуждено текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом - ОБНОВЛЕНО
- 19 апреля, 2026
- 02:02
18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с премьер-министром Йеменской Республики, министром иностранных дел и по делам йеменцев, проживающих за рубежом, Шая Мохсином Зиндани.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом и подчеркнули важность интенсификации дипломатических контактов.
Было отмечено значение взаимной поддержки в рамках международных платформ. Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который в следующем году пройдет в Азербайджане, станет важной площадкой для дальнейшего расширения взаимодействия. Наряду с этим было отмечено значение Всемирного форума по градостроительству, который состоится в этом году, в том числе с точки зрения представления опыта Азербайджана в сфере градостроительства.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, отметив важность стабилизации ситуации вокруг Ирана и деэскалации. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Йемене и значимости усилий, направленных на восстановление стабильности в стране.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Republic of Yemen Shaya Mohsin Zindani, on the sidelines of the Antalya Diplomacy Forum.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026
