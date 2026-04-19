Обсуждено текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом - ОБНОВЛЕНО

18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с премьер-министром Йеменской Республики, министром иностранных дел и по делам йеменцев, проживающих за рубежом, Шая Мохсином Зиндани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом и подчеркнули важность интенсификации дипломатических контактов.

Было отмечено значение взаимной поддержки в рамках международных платформ. Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который в следующем году пройдет в Азербайджане, станет важной площадкой для дальнейшего расширения взаимодействия. Наряду с этим было отмечено значение Всемирного форума по градостроительству, который состоится в этом году, в том числе с точки зрения представления опыта Азербайджана в сфере градостроительства.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, отметив важность стабилизации ситуации вокруг Ирана и деэскалации. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Йемене и значимости усилий, направленных на восстановление стабильности в стране.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

18 апреля, 13:24

