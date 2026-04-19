    Внешняя политика
    19 апреля, 2026
    • 02:02
    Обсуждено текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом - ОБНОВЛЕНО

    18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с премьер-министром Йеменской Республики, министром иностранных дел и по делам йеменцев, проживающих за рубежом, Шая Мохсином Зиндани.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом и подчеркнули важность интенсификации дипломатических контактов.

    Было отмечено значение взаимной поддержки в рамках международных платформ. Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который в следующем году пройдет в Азербайджане, станет важной площадкой для дальнейшего расширения взаимодействия. Наряду с этим было отмечено значение Всемирного форума по градостроительству, который состоится в этом году, в том числе с точки зрения представления опыта Азербайджана в сфере градостроительства.

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, отметив важность стабилизации ситуации вокруг Ирана и деэскалации. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Йемене и значимости усилий, направленных на восстановление стабильности в стране.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайя Мохсен аз-Зиндани провели встречу в рамках Анталийского дипломатического форума.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.

    В ходе встречи министры обсудили политический диалог и пути укрепления двусторонних отношений, а также отмели важность многостороннего сотрудничества.

    Джейхун Байрамов Шайя Мохсен аз-Зиндани Азербайджано-йеменские отношения Анталийский дипломатический форум
    Azərbaycan ilə Yəmən arasında siyasi dialoqun cari vəziyyəti müzakirə olunub - YENİLƏNİB
    Azerbaijan, Yemen aim to strengthen bilateral co-op

