    Azərbaycan ilə Yəmən arasında siyasi dialoqun cari vəziyyəti müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    • 19 aprel, 2026
    • 01:43
    Azərbaycan ilə Yəmən arasında siyasi dialoqun cari vəziyyəti müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    18 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Yəmən Respublikasının baş naziri, xarici işlər və xaricdə yaşayan yəmənlilər naziri Şaya Mohsin Zindani ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan ilə Yəmən arasında siyasi dialoqun cari vəziyyətini müzakirə edərək, diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Beynəlxalq platformalar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək məsələləri diqqətə çatdırılıb, tərəflər BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd ediblər. Bu çərçivədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti il ölkəmizdə təşkil ediləcək sammitinin əməkdaşlığın daha da genişlənməsi üçün vacib platforma olduğu vurğulanıb. Bununla yanaşı, bu il təşkil ediləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun həmçinin Azərbaycanın şəhərsalma sahəsində təcrübəsi barədə məlumat verilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Regional təhlükəsizlik məsələləri üzrə müzakirələr aparılıb, İran ətrafında vəziyyətin sabitləşməsinin və deeskalasiyanın vacibliyi qeyd olunub. Yəməndə mövcud humanitar vəziyyət və sabitliyin bərpası istiqamətində səylərin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

    Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Yəmən Respublikasının Baş naziri, Xarici İşlər və Xaricdə Yaşayan Vətəndaşlar naziri Şaya Mohsin Zindani ilə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nazirlər siyasi dialoq və ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Həmçinin çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyəti də vurğulanıb.

    Обсуждено текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Йеменом - ОБНОВЛЕНО
    Azerbaijan, Yemen aim to strengthen bilateral co-op

