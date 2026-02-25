Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в аграрном секторе

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 16:39
    Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в аграрном секторе

    Посол Израиля в Баку Ронен Крауз и министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудили перспективы внедрения инновационных решений и расширения партнерства в аграрной сфере.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Израиля в Баку.

    "Встреча была посвящена дальнейшему укреплению израильско-азербайджанского сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, включая возможности для практического взаимодействия и обмена знаниями. Стороны обсудили перспективы продвижения инновационных решений и изучения новых областей партнерства, которые могли бы способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства",- подчеркивается в сообщении.

