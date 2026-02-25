Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в аграрном секторе

Посол Израиля в Баку Ронен Крауз и министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудили перспективы внедрения инновационных решений и расширения партнерства в аграрной сфере.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Израиля в Баку.

"Встреча была посвящена дальнейшему укреплению израильско-азербайджанского сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, включая возможности для практического взаимодействия и обмена знаниями. Стороны обсудили перспективы продвижения инновационных решений и изучения новых областей партнерства, которые могли бы способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства",- подчеркивается в сообщении.