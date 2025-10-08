Азербайджан и Испания провели очередные политконсультации
- 08 октября, 2025
- 15:24
Министерства иностранных дел Азербайджана и Испании провели очередные политические консультации.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, консультации состоялись в рамках визита государственного секретаря Испании по иностранным и глобальным вопросам Диего Мартинес-Белио в Баку.
Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, испанскую - Диего Мартинес-Белио.
