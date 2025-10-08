Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Азербайджан и Испания провели очередные политконсультации

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 15:24
    Министерства иностранных дел Азербайджана и Испании провели очередные политические консультации.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, консультации состоялись в рамках визита государственного секретаря Испании по иностранным и глобальным вопросам Диего Мартинес-Белио в Баку.

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, испанскую - Диего Мартинес-Белио.

    МИД Азербайджан Испания политконсультации
    Azerbaijan and Spain hold political consultations

