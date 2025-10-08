Азербайджан и Испания провели очередные политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Испании провели очередные политические консультации.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, консультации состоялись в рамках визита государственного секретаря Испании по иностранным и глобальным вопросам Диего Мартинес-Белио в Баку.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, испанскую - Диего Мартинес-Белио.