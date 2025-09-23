Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Иран обсудили вопросы региональной безопасности

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 10:54
    Азербайджан и Иран обсудили вопросы региональной безопасности

    Находящийся с визитом в Иране заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани.

    Как сообщили Report в Кабинете министров, Шахин Мустафаев поздравил секретаря Высшего совета с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности. Было подчеркнуто значение транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, а также реализуемого Азербайджаном и Ираном Аразского коридора и других совместных проектов.

