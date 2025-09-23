Азербайджан и Иран обсудили вопросы региональной безопасности
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 10:54
Находящийся с визитом в Иране заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани.
Как сообщили Report в Кабинете министров, Шахин Мустафаев поздравил секретаря Высшего совета с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности. Было подчеркнуто значение транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, а также реализуемого Азербайджаном и Ираном Аразского коридора и других совместных проектов.
Последние новости
11:48
В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоныЗдоровье
11:42
Фото
Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя АзербайджанаАрмия
11:40
Фото
АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в АзербайджанеБизнес
11:40
Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"Kультурная политика
11:35
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья ЙеменаДругие страны
11:32
Фото
АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в АзербайджанеБизнес
11:31
Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
11:29
АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животныхЗдоровье
11:22
Фото