    İranla Azərbaycan arasında regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:33
    İranla Azərbaycan arasında regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

    İranda səfərdə olan Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi Əli Laricani ilə görüşüb.

    Nazirlər Kabinetindən "Report"a bildirilib ki, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Ali Şuranın yeni katibini təyinatı münasibətilə təbrik edərək ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin, o cümlədən Azərbaycanla İran arasında həyata keçirilən Araz dəhlizinin, eləcə də digər müştərək layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Şahin Mustafayev İran Əli Laricani Regional təhlükəsizlik
    Азербайджан и Иран обсудили вопросы региональной безопасности
    Iran, Azerbaijan discuss regional security issues

