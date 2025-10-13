Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджан и Иран обсудили развитие транспортного коридора Север-Юг

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 18:48
    Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садег.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений.

    Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке взаимовыгодного сотрудничества, особенно в сферах транспорта и транзита, энергетики, таможни и др. Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития международного транспортного коридора Север-Юг.

    Было отмечено, что объем перевозок по коридору увеличился на 8,3% за 9 месяцев 2025 года, из которых 10,4% приходится на автомобильные перевозки, а 2% – на железнодорожные.

    Подчеркнуто важное значение согласованного проведения работ по расширению инфраструктуры вдоль коридора и обеспечению постоянного роста объемов грузоперевозок. В этом контексте была подчеркнута важность завершения строительства Южного грузового терминала, являющегося важным компонентом коридора.

    Также был проведен обмен мнениями о необходимых мерах для полного запуска автомобильного моста, построенного через реку Астарачай.

    Стороны также отметили важность проходящей в Баку встречи Азербайджан-Иран-Россия с точки зрения дальнейшего расширения торгово-экономических, транспортных и энергетических связей между тремя странами.

    Север-ЮГ Азербайджан Иран
    Azərbaycanla İran arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Iran discuss development of North–South Transport Corridor

