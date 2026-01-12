Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации
Внешняя политика
- 12 января, 2026
- 17:54
Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и главный комиссар Комиссии по регулированию гражданской авиации Иордании Дайфалла Аль-Фараджат обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.
"Посол Шахин Абдуллаев провел встречу с главным комиссаром Комиссии по регулированию гражданской авиации Иордании, капитаном Дайфаллой Аль-Фараджатом. Во время встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Последние новости
18:39
В Венесуэле освободили еще 116 заключенныхДругие страны
18:36
В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общиныНаука и образование
18:26
Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем ИранеВ регионе
18:21
ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территорияхВнутренняя политика
18:21
Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стеклоБизнес
17:55
Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений СоловьеваВ регионе
17:54
Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиацииВнешняя политика
17:53
Минобороны РФ заявил, что ударом "Орешника" вывел из строя Львовский авиазаводДругие страны
17:49