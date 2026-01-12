Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и главный комиссар Комиссии по регулированию гражданской авиации Иордании Дайфалла Аль-Фараджат обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

"Посол Шахин Абдуллаев провел встречу с главным комиссаром Комиссии по регулированию гражданской авиации Иордании, капитаном Дайфаллой Аль-Фараджатом. Во время встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере гражданской авиации", - говорится в сообщении.