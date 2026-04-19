Азербайджан и Иордания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 02:20
    Азербайджан и Иордания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам иорданцев, проживающих за рубежом, Хашимитского Королевства Иордания Айманом ас-Сафади.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, а также ситуация в регионе Ближнего Востока.

    Была подчеркнута важность наращивания усилий по дальнейшему развитию дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также по расширению сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

    Отмечено, что заслуживает высокой оценки взаимная поддержка, основанная на дружбе и солидарности, которую страны оказывают друг другу в рамках многосторонних платформ, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, СВМДА и другие.

    В ходе встречи министры подробно обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Стороны заявили, что урегулирование кризиса возможно исключительно политическими и дипломатическими средствами, и выразили надежду на успешный результат диалога и переговоров.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Иордания Анталийский дипломатический форум Айман ас-Сафади
    Azərbaycan və İordaniya arasında Yaxın Şərqdəki vəziyyət müzakirə olunub
    Azerbaijan, Jordan discuss Middle East situation

