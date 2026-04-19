Азербайджан и Иордания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

18 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам иорданцев, проживающих за рубежом, Хашимитского Королевства Иордания Айманом ас-Сафади.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, а также ситуация в регионе Ближнего Востока.

Была подчеркнута важность наращивания усилий по дальнейшему развитию дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также по расширению сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Отмечено, что заслуживает высокой оценки взаимная поддержка, основанная на дружбе и солидарности, которую страны оказывают друг другу в рамках многосторонних платформ, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, СВМДА и другие.

В ходе встречи министры подробно обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Стороны заявили, что урегулирование кризиса возможно исключительно политическими и дипломатическими средствами, и выразили надежду на успешный результат диалога и переговоров.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.