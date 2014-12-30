Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Иордании Сабир Агабеков провел ряд встреч с официальными лицами Иордании.

Как сообщает Report со ссылкой на иорданское информационное агентство Petra, на встрече с заместителем председателя нижней палаты парламента Иордании Ахмедом Сафади посол передал поздравления спикера Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова председателю парламента Иордании Атефу Тараунеху в связи с его переизбранием на этот пост.

Также стороны обсудили вопросы развития двусторонних парламентских связей.

Кроме того, С.Агабеков встретился с главой Антикоррупционной комиссии Иордании Самихом Бино. На встрече стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией.

По словам Самиха Бино, возглавляемая им организация нацелена на расширение регионального и международного сотрудничества, обмен опытом в сфере борьбы с коррупцией.

Посол С.Агабеков рассказал на встрече о деятельности аналогичной структуры в Азербайджане. Дипломат также выразил удовлетворение развивающимися во всех сферах отношениями между Азербайджаном и Иорданией.