Азербайджан и Индонезия обсудили вопросы обмена опытом в области оказания услуг гражданам в режиме "одного окна"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана посетила Индонезию для проведения обсуждений вопроса сотрудничества в области оказания услуг гражданам.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, в состав делегации вошли председатель Госагентства по общественным услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов, начальник отдела по международным связям ведомства Эльнур Гумбатов, директор Агентства по международному развитию МИД Азербайджана Ашраф Шихалиев и сотрудники посольства Азербайджана в Джакарте.

В ходе визита делегация провела встречи с руководством генерального директората Общего правового управления минюста Индонезии, на которых стороны поделились информацией об оказании услуг гражданам в режиме "одного окна", а также обсудили вопросы укрепления сотрудничества и обмена опытом.