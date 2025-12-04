Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

Министры высоко оценили положительную динамику стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность дружественных отношений и взаимной поддержки для стабильности и развития региона.

На встрече обсуждалось сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и логистики, реализация совместных проектов в области зеленой энергетики, а также социокультурного обмена.

Стороны также подчеркнули важность продолжения усилий для устойчивого мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе.