    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 22:10
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Министры высоко оценили положительную динамику стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность дружественных отношений и взаимной поддержки для стабильности и развития региона.

    На встрече обсуждалось сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и логистики, реализация совместных проектов в области зеленой энергетики, а также социокультурного обмена.

    Стороны также подчеркнули важность продолжения усилий для устойчивого мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе.

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib
